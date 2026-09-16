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Σέρρες: Ληστεία σε σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/09/2026 12:30
Σέρρες: Ληστεία σε σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού
INTIME

Τον τρόμο έζησε ηλικιωμένο ζευγάρι  σε χωριό του Δήμου Βισαλτίας στις Σέρρες, όταν τρεις κακοποιοί, εισέβαλλαν στη μονοκατοικία τους, με σκοπό τη ληστεία.

Το συμβάν, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε χθες (15/9/26), τα ξημερώματα, ενώ το ζευγάρι κοιμόταν.

Οι δράστες, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, παραβίασαν την μπαλκονόπορτα, και κατόρθωσαν να μπουν στο σπίτι.

Οι κακοποιοί, απείλησαν με κατσαβίδι το ηλικιωμένο ζευγάρι, ενώ άσκησαν σωματική βία στον άνδρα.

Οι δράστες, διέφυγαν, αφού πρώτα άρπαξαν 500 ευρώ και ένα χρυσό κόσμημα.

Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες για το περιστατικό.

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