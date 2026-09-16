ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας σήμερα στην Αττική

Στάση εργασίας από τις 12:00 έως τη λήξη της βάρδιας πραγματοποιεί σήμερα, η ΑΔΕΔΥ στην Αττική, με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 στο Σύνταγμα.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης που έχει αποφασίσει το Γενικό Συμβούλιο.

Οι λόγοι της κινητοποίησης

Η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Όπως αναφέρει, υπάρχουν ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και για τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών αγαθών, όπως η Υγεία και η Παιδεία.

Στο πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνονται ακόμη οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Η ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι δεν καλύπτουν το αίτημα των εργαζομένων στο Δημόσιο για αξιοπρεπή διαβίωση από τον μισθό τους, ενώ κάνει λόγο και για «συνεχιζόμενη επίθεση» μέσω του νέου πειθαρχικού και της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Το πρόγραμμα των επόμενων κινητοποιήσεων

Η ΑΔΕΔΥ καλεί τις Ομοσπονδίες να συνεδριάσουν άμεσα και να οργανώσουν τις επόμενες δράσεις. Για την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί σύσκεψη Ομοσπονδιών για τον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων και των αιτημάτων των δημοσίων υπαλλήλων.

Την Παρασκευή, η ΑΔΕΔΥ καλεί στη συγκέντρωση για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, στις 17:30 στο μνημείο του.

Παράλληλα, προβλέπονται περιφερειακές συσκέψεις και δράσεις, με την πρώτη στη Θεσσαλονίκη στις 28 Σεπτεμβρίου. Για την 1η Οκτωβρίου έχει οριστεί Πανελλαδική Ημέρα Δράσης, ενώ μέσα στον Οκτώβριο προβλέπεται και απεργιακή κινητοποίηση, με προοπτική κλιμάκωσης και συνάντησης με τον ιδιωτικό τομέα.