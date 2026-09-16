Κρήτη: Διάσωση 36 αλλοδαπών στους Καλούς Λιμένες

Σήμερα νωρίς το πρωί, ενημερώθηκε η Λιμενική αρχή των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας, για λέμβο με 36 συνολικά επιβαίνοντες, η οποία έπλεε στην θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα φορτηγό πλοίο σημαίας Μπαρμπάντος και με τη συνδρομή “λάτζας”, περισυνέλλεξε του επιβαίνοντες και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Συγκεκριμένα πρόκειται για 36 συνολικά αλλοδαπούς, 33 από αυτούς άνδρες, μία γυναίκα και δύο ανήλικοι.

Από το λιμάνι των Καλών Λιμένων, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.