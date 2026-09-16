Φωτιά στο Παραδείσι Εύβοιας – Ήχησε το 112

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Παραδείσι Εύβοιας. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση. Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής προειδοποιώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρο της 20ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο σημείο συνδράμουν υδροφόρες για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.