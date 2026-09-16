Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Νέων Αυλώνα – 6 συλλήψεις

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14/9/2026, στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα.

Πιο αναλυτικά, αστυνομικοί με την παρουσία Εισαγγελέα, διενεργήθηκε έρευνα σε τρία κελιά, όπου μετά από έρευνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

– 1,3 γραμμάρια κοκαΐνης,

– 2,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή «σοκολάτας»,

– 2,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και

– 4 κινητά τηλέφωνα

Οι αστυνομικοί, συνέλαβαν πέντε έγκλειστους των φυλακών, όπου μετά από προανάκριση, προέκυψε ότι διακινούσαν από κοινού, ναρκωτικές ουσίες σε άλλους κρατούμενους.

Εν τω μεταξύ, εντοπίστηκε, εξωτερικά των Φυλακών, και συνελήφθη, ένας σωφρονιστικός υπάλληλος που κατείχε αυτοσχέδιο τσιγάρο, που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 0,5 γραμμαρίων.

Ο σωφρονιστικός υπάλληλος , μετά την ενημέρωση του Εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Να σημειωθεί, ότι οι συλληφθέντες, που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.