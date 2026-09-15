Χίος: Συνελήφθη 23χρονος που οδηγούσε μηχανή χωρίς δίπλωμα

Στη Χίο συνελήφθη χθες, ένας 23χρονος, καθώς οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χίου, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου.

Οδηγούσε ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 23χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης. Η άδεια του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από αστυνομική Αρχή, λόγω άλλης παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο 23χρονος, παρά το γεγονός ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια, εντοπίστηκε να οδηγεί κανονικά τη δίκυκλη μοτοσικλέτα στη Χίο.

Η σύλληψη από την Τροχαία Χίου

Η αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Τροχαίας Χίου, το οποίο προχώρησε στη σύλληψη του 23χρονου για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χίου.