Ρόδος: Ανήλικος με κροτίδες και καπνογόνα
Χειροπέδες σε έναν 15χρονο πέρασαν οι αρχές στην Ρόδο, ο οποίος είχε στην κατοχή του, καπνογόνα και κροτίδες.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο 15χρονος εντοπίστηκε κατά τον κατάπλου επιβατικού πλοίου από την Κω στο λιμάνι της Ρόδου. Οι αρχές διενεργούσαν έλεγχο όταν προσέγγισαν τον 15χρονο. Ο νεαρός είχε ένα σακίδιο πλάτης μέσα στο οποίο είχε το σύνολο της εκρηκτικής ύλης.
Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 240 κροτίδες σε διάφορα χρώματα
- 3 καπνογόνα κόκκινου χρώματος
Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.
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