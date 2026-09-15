Ρόδος: Ανήλικος με κροτίδες και καπνογόνα

Χειροπέδες σε έναν 15χρονο πέρασαν οι αρχές στην Ρόδο, ο οποίος είχε στην κατοχή του, καπνογόνα και κροτίδες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο 15χρονος εντοπίστηκε κατά τον κατάπλου επιβατικού πλοίου από την Κω στο λιμάνι της Ρόδου. Οι αρχές διενεργούσαν έλεγχο όταν προσέγγισαν τον 15χρονο. Ο νεαρός είχε ένα σακίδιο πλάτης μέσα στο οποίο είχε το σύνολο της εκρηκτικής ύλης.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

240 κροτίδες σε διάφορα χρώματα

3 καπνογόνα κόκκινου χρώματος

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.