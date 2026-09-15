Καταγγελία 73χρονης για επίθεση από τον 47χρονο γιο της

Στη σύλληψη ενός 47χρονου προχώρησε η Αστυνομία στην Κίσσαμο Χανίων, μετά την καταγγελία της 73χρονης μητέρας του ότι την χτύπησε και την έπιασε από τον λαιμό. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, ενώ παρόμοιες πράξεις φέρεται να είχαν επαναληφθεί από τις αρχές του μήνα.

Η κατάγγελία της 73χρονης

Η 73χρονη γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 47χρονος γιος της της επιτέθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Συνελήφθη ο 47χρονος

Μετά την καταγγελία της 73χρονης, η Αστυνομία συνέλαβε τον 47χρονο. Ο άνδρας οδηγήθηκε αρμοδίως στις δικαστικές Αρχές, όπου θα απολογηθεί για τις πράξεις που του αποδίδονται.