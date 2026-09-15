Λέσβος: Φθορές σε τρία επαγγελματικά οχήματα

Ένας ημεδαπός ταυτοποιήθηκε για φθορές σε τρία σταθμευμένα επαγγελματικά οχήματα στη Λέσβο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και για κλοπή. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Σεπτεμβρίου 2026, στην ευρύτερη περιοχή των Παρακοίλων.

Οι φθορές στα επαγγελματικά οχήματα

Σύμφωνα με την έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Καλλονής Λέσβου, ο άνδρας προκάλεσε φθορές σε τρία φορτηγά – επαγγελματικά οχήματα μεταφοράς αλιευμάτων. Τα οχήματα ήταν σταθμευμένα στην περιοχή των Παρακοίλων. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την προανακριτική διαδικασία, οι αστυνομικοί έφτασαν στην ταυτοποίησή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης φθορών.

Η κλοπή από το κοντέινερ

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο τις ζημιές στα οχήματα. Η δικογραφία περιλαμβάνει και το αδίκημα της κλοπής.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ίδιος άνδρας αφαίρεσε από κοντέινερ αλιευτικού συλλόγου, το οποίο βρισκόταν στην ίδια περιοχή, ένα καταγραφικό μηχάνημα καμερών.

Η έρευνα της Αστυνομίας

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Καλλονής Λέσβου, το οποίο ανέλαβε και το προανακριτικό έργο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ημεδαπού αφορά τόσο τις φθορές στα επαγγελματικά οχήματα όσο και την αφαίρεση του καταγραφικού μηχανήματος από το κοντέινερ του αλιευτικού συλλόγου.