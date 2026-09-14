Χίος: Εξιχνιάστηκε κλοπή σε επιχείρηση

Εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Μαστιχοχωρίων Χίου κλοπή που σημειώθηκε πριν από περίπου μία εβδομάδα σε επιχείρηση στην περιοχή των Μαστιχοχωρίων. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 34χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κλοπή.

Μπήκε από ανασφάλιστη είσοδο

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 34χρονος φέρεται να μπήκε στην επιχείρηση από ανασφάλιστη είσοδο. Από τον χώρο αφαίρεσε διάφορα προϊόντα, συνολικής αξίας περίπου 2.300 ευρώ. Μεταξύ αυτών ήταν ρολόγια, κομπολόγια, πορτοφόλια και είδη ένδυσης. Επιπλέον, πήρε και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ.

Βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων

Κατά τη διάρκεια των ερευνών για την υπόθεση κλοπής στη Χίο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν μέρος των αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί από την επιχείρηση. Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση του 34χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην κλοπή.

Η έρευνα της Αστυνομίας

Το προανακριτικό έργο για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Μαστιχοχωρίων Χίου. Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.