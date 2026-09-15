Λέσβος: 13χρονος ταυτοποιήθηκε για κλοπή 4.000 ευρώ από σπίτι

Ένας 13χρονος ημεδαπός ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του σε κλοπή 4.000 ευρώ από σπίτι σε περιοχή της δυτικής Λέσβου. Η κλοπή έγινε το διάστημα από τις 28 Αυγούστου έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2026. Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Πώς έγινε η κλοπή

Σύμφωνα με την έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Ερεσού – Αντίσσης, ο 13χρονος μπήκε σε οικία ημεδαπού από ανασφάλιστη είσοδο. Από το σπίτι αφαίρεσε χρηματικό ποσό ύψους 4.000 ευρώ.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά την έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι προχώρησαν στην ταυτοποίηση του ανηλίκου.

Βρέθηκαν 2.200 ευρώ

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσό 2.200 ευρώ.

Δικογραφία και σε βάρος των γονέων

Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του ανηλίκου. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν κατηγορία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ερεσού – Αντίσσης.