Κόνιτσα: Νέα αναζωπύρωση – Για 16η ημέρα καίει η πυρκαγιά

Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε χτες βράδυ, στη φωτιά που καίει για 16η συνεχόμενη ημέρα στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε δασική και δύσβατη έκταση στην περιοχή της Τραπεζίτσας, όπου η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει.

Στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 48 οχήματα, ενώ η φωτιά παραμένει ενεργή σε δύσβατο σημείο.

Η φωτιά στη χαράδρα του Αώου

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 31 Αυγούστου, απέναντι από την ιστορική Μονή Στομίου. Το μέτωπο έχει κατέβει μέσα στη χαράδρα του Αώου και καίει πυκνή βλάστηση στις απότομες πλαγιές πάνω από το ποτάμι.

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, πυκνοί καπνοί κάλυψαν τη χαράδρα. Με την πτώση του σκοταδιού, οι εστίες της φωτιάς έγιναν ορατές από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της Κόνιτσας και στις αρχές.

Για 16η ημέρα συνεχίζεται η φωτιά

Η φωτιά στην Κόνιτσα εκδηλώθηκε πριν από 16 ημέρες, έπειτα από έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.

Παρά τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν, η πυρκαγιά δεν έσβησε και συνεχίζει να καίει στη δύσβατη δασική έκταση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο, αντιμετωπίζοντας τις νέες αναζωπυρώσεις στο μέτωπο της Τραπεζίτσας.