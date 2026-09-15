Κρήτη: Θύμα κακοποίησης η 18χρονη μητέρα

Η ίδια φέρεται να χτύπησε το μωρό της

Σε κακοποιητικό περιβάλλον φέρεται να μεγάλωσε η 18χρονη μητέρα η οποία όπως ισχυρίστηκε στην αστυνομία χτύπησε το μωρό της.

Το 17 ημερών αγοράκι, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε καταγγελία στην Εθνική Γραμμή για τα παιδιά SOS, τo 2013 για ένα 4χρονο κοριτσάκι το οποίο υφίστατο, σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Όπως διαπιστώνεται το 4χρονο κορίτσι είναι η 18χρονη μητέρα.

Πριν 4 χρόνια, το 2022, όταν η 18χρονη ήταν 14χρονών, ζητήθηκε από το “Χαμόγελο του παιδιού” να την μεταφέρει από νοσοκομείο όπου φιλοξενούνταν σε άλλο νοσοκομείο.

Ωστόσο, εκείνη την περίοδο δεν έγινε γνωστό για ποιο λόγο η νεαρή βρισκόταν τότε στο νοσοκομείο.