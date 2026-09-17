Χανιά: Στον ανακριτή σήμερα η 18χρονη μητέρα

Στον ανακριτή Χανίων οδηγείται σήμερα, η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για τον βαρύ τραυματισμό του μόλις 17 ημερών βρέφους της. Το μωρό νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, αλλά κρίσιμη.

Οι ισχυρισμοί της 18χρονης

Η νεαρή μητέρα, κατά την απολογία της, φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι το μωρό έπεσε από τα χέρια της. Στη συνέχεια, φέρεται να έκανε λόγο για τραυματισμό του μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Οι Αρχές εξετάζουν τους ισχυρισμούς της, καθώς τα ευρήματα των γιατρών κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά.

Η 18χρονη συνελήφθη τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μετά την ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών από τους γιατρούς του Νοσοκομείου Χανίων. Εκεί είχε μεταφερθεί αρχικά το βρέφος με βαριά τραύματα.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη.

Τι αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε ότι είχε λάβει το 2013 ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Σύμφωνα με την αναφορά, ένα 4χρονο κορίτσι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

Ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.

Το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει την τότε 14χρονη, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Μετά τα δημοσιεύματα για την υπόθεση, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής SOS 1056 επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, θέτοντας στη διάθεσή τους υπηρεσίες για την υποστήριξη του βρέφους και της 18χρονης μητέρας.