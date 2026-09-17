Θεσσαλονίκη: 4 συλλήψεις για κλοπή και επικίνδυνη οδήγηση

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς για διαφορετικά αδικήματα, στο πλαίσιο ελέγχων και περιπολιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Οι συλλήψεις έγιναν σε Μενεμένη, Καλαμαριά, Κορδελιό και Εύοσμο, από χθες, έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Συνελήφθη 34χρονη για κλοπές

Στη Μενεμένη, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν το πρωί της 16ης Σεπτεμβρίου μία 34χρονη ημεδαπή. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα αφαίρεσε από κατάστημα ταχυμεταφορών τέσσερα δέματα, τα οποία περιείχαν ηλεκτρονικές συσκευές. Από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών φέρεται επίσης να αφαίρεσε προϊόντα συνολικής αξίας 150 ευρώ. Παράλληλα, από τσάντα υπαλλήλου αφαίρεσε χρηματικό ποσό και προσωπικά έγγραφα.

Στην Καλαμαριά συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ένας 33χρονος αλλοδαπός. Σε βάρος του εκκρεμούσαν τρία Εντάλματα Σύλληψης και δύο Διατάξεις, με τις οποίες διατασσόταν η σύλληψη και προσωρινή κράτησή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του.

Χωρίς δίπλωμα και με 117 χλμ./ώρα

Στο Κορδελιό, αστυνομικοί συνέλαβαν το απόγευμα της 16ης Σεπτεμβρίου έναν 30χρονο ημεδαπό. Ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Σεπτεμβρίου, στον Εύοσμο, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Τροχονομικής Αστυνόμευσης συνέλαβαν έναν 24χρονο ημεδαπό. Ο 24χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα με ταχύτητα 117 χλμ./ώρα, ενώ το προβλεπόμενο ανώτατο όριο ήταν 50 χλμ./ώρα.

Οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.