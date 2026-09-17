Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Αυξημένη είναι η κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας σήμερα το πρωί. Ο Κηφισός παρουσιάζει από νωρίς σοβαρά προβλήματα και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται στο κέντρο, στον Πειραιά και στην Αττική Οδό.

Στον Κηφισό, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως τη Φιλαδέλφεια. Μποτιλιάρισμα υπάρχει επίσης στο τμήμα από τη Δυρραχίου έως την Αχαρνών.

Δύσκολη η κατάσταση στη Λεωφόρο Αθηνών

Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών. Η κίνηση είναι αυξημένη κυρίως από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Χαμηλές ταχύτητες σημειώνονται και στους δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιρρόης, Λεωφόρο Συγγρού, Ακαδημίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Κίνηση σε Πειραιά και Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στους γύρω δρόμους. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην παραλιακή, όπου έχει σημειωθεί και σοβαρό τροχαίο.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 30 λεπτά. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως από το σημείο της Φυλής έως την Κηφισίας.