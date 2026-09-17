Γιώργος Μαζωνάκης: Ακυρώνεται οριστικά η συναυλία

"Ο τραγικός και απροσδόκητος χαμός του Γιώργου καθιστά αδύνατη, σε αυτή τη χρονική στιγμή, την οποιαδήποτε άμεση μετατροπή της συναυλίας σε αφιέρωμα στη μνήμη και την καλλιτεχνική του διαδρομή."

Η εταιρεία παραγωγής Live2 Entertainment, ανακοίνωσε την οριστική ακύρωση της συναυλίας που είχε προγραμματίσει πριν τον θανατό του ο Γιώργος Μαζωνάκης για τα «33 Χρόνια» της καριέρας του. Η συναυλία θα γινόταν στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η εταιρεία παραγωγής για τον τραγικό χαμό του τραγουδιστή:

«Πιστεύουμε πως ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη με τη διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη οφείλει να πραγματοποιηθεί με τον χρόνο, τη φροντίδα και τον σεβασμό που αρμόζουν στη μνήμη και το έργο του και όχι υπό το βάρος και την αμεσότητα αυτής της τραγικής απώλειας».