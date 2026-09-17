Θεσσαλονίκη: Κλειστή απόψε η Εσωτερική Περιφερειακή

Κλειστή θα παραμείνει απόψε, η Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών που πραγματοποιούνται για την κατασκευή του Flyover. Η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 23:00 έως τις 05:00 της Παρασκευής, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο), μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία. Η κίνηση θα κατευθύνεται, με τη χρήση κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης, μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά από τη Λεωφόρο Στρατού.

Τα οχήματα που κινούνται στο κύριο ρεύμα της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, με κατεύθυνση προς Ανατολικά, θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία). Στη συνέχεια, θα κατευθύνονται μέσω του Κόμβου Σκλαβενίτη, της οδού Γιάννη Ρίτσου και της Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Κλειστή και η είσοδος από τα νοσοκομεία

Παράλληλα, δεν θα είναι δυνατή η είσοδος οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Ανατολικά, από τη ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων.

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους και να ακολουθούν τις πινακίδες σήμανσης. Στόχος είναι να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και η δημιουργία κυκλοφοριακών συμφορήσεων.