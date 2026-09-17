Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις

Οι αστυνομικοί στην Θεσσαλονίκη, εξιχνίασαν 23 υποθέσεις που αφορούν κλοπές, απάτες μέσω υπολογιστή, παράνομη απόκτηση άυλων μέσων πληρωμής, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και φθορές σε σχολεία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. τα περιστατικά, σημειώθηκαν την περίοδο από τον Μάιο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026.

Οι αστυνομικοί, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 21 άτομα που είχαν εμπλοκή στα συγκεκριμένα περιστατικά, και προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος τους.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η συνολική λεία, ανέρχεται σε περίπου 1.000 ευρώ, κοσμήματα που η αξία τους υπερβαίνει τα 70.000 ευρώ, προϊόντα αξίας περίπου 625 ευρώ, δέκα τραπεζικές κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν για ανέπαφες συναλλαγές, καθώς και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των παθόντων.

Οι δικογραφίες θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.