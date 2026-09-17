Δύο συλλήψεις για παράνομες μεταφορές αλλοδαπών

Δύο άτομα, ηλικίας 29 και 38 ετών, συνελήφθησαν χτες το απόγευμα, στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε δύο παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά έξι αλλοδαπούς χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, σε δύο διαφορετικά οχήματα.

Τέσσερις αλλοδαποί σε φορτηγό

Στην Παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Νέας Απολλωνίας, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στάσης σε φορτηγό που οδηγούσε ο 29χρονος. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του τέσσερις αλλοδαποί, οι οποίοι δεν διέθεταν έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα. Ο 29χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι τέσσερις αλλοδαποί είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου. Για τη μεταφορά τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχαν καταβάλει 4.000 ευρώ σε μέλος κυκλώματος. Προορισμός τους ήταν η Θεσσαλονίκη.

Δύο αλλοδαποί σε αυτοκίνητο με προορισμό την Αγγλία

Στον κόμβο Σοχού, στην Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 38χρονος. Στο όχημα βρέθηκαν δύο αλλοδαποί χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι και αυτοί είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου.

Για τη μεταφορά τους, σύμφωνα με την έρευνα, είχε καταβληθεί σε μέλος κυκλώματος ποσό άνω των 18.000 δολαρίων. Τελικός προορισμός των δύο αλλοδαπών ήταν η Αγγλία.

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική ομάδα, παράνομη μεταφορά και προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και βία κατά υπαλλήλων. Θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Από τις Αρχές κατασχέθηκαν συνολικά τρία κινητά τηλέφωνα και τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις μεταφορές.