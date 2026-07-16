Χαλκιδική- Πολύνεκρο τροχαίο: Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο οδηγός του βυτιοφόρου

Με εντολή Εισαγγελέα, ελεύθερος αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος ενεπλάκη στο πολύνεκρο θανατηφόρο τροχαίο, με θύματα, οικογένεια Μολδαβών, που παραθέριζαν στην περιοχή.

Να σημειωθεί, ότι ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου, συνελήφθη, όταν το όχημά του, συγκρούστηκε μετωπικά με επιβατικό αυτοκίνητο, που επέβαινε η τετραμελής οικογένεια.

Το περιστατικό, συνέβη στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών- Σιθωνίας.

Σε εξέλιξη ωστόσο, είναι η προανάκριση, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.