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Χαλκιδική- Πολύνεκρο τροχαίο: Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο οδηγός του βυτιοφόρου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/07/2026 14:03
Χαλκιδική- Πολύνεκρο τροχαίο: Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο οδηγός του βυτιοφόρου
PHOTO- INTIME

Με εντολή Εισαγγελέα, ελεύθερος αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος ενεπλάκη στο πολύνεκρο θανατηφόρο τροχαίο, με θύματα, οικογένεια Μολδαβών, που παραθέριζαν στην περιοχή.

Να σημειωθεί, ότι ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου, συνελήφθη, όταν το όχημά του, συγκρούστηκε μετωπικά με επιβατικό αυτοκίνητο, που επέβαινε η τετραμελής οικογένεια.

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Το περιστατικό, συνέβη στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών- Σιθωνίας.

Σε εξέλιξη ωστόσο, είναι  η προανάκριση, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

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