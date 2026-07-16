Κιλκίς: Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια

Μετά τη διερεύνηση δυο διαφορετικών περιστατικών πυρκαγιάς, οι οποίες ξέσπασαν σε περιοχές του Δήμου Παιονίας, το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιλκίς, προέβη σε δυο ακόμα συλλήψεις, για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στη μια περίπτωση, ένας 63χρονος στην περιοχή του Πολυκάστρου, και ώρα, περίπου στις 13:59, προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ οδηγούσε φορτηγό με επικαθήμενο ρυμουλκό, όταν από τον τροχό του οχήματος, προκλήθηκαν σπινθήρες.

Ως αποτέλεσμα, είχε να καούν 2,5 περίπου στρέμματα από ξερόχορτα και 7,5 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη, και στο πλαίσιο του αυτοφώρου, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Ωστόσο, στην δεύτερη περίπτωση, περίπου στις 14:56, ένας 45χρονος, προκάλεσε πυρκαγιά, στο 538ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πατρών- Αθηνών- Ευζώνων.

Ο 45χρονος, κατά τη διάρκεια αποψίλωσης, έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα, στο πρανές της εθνικής οδού, που είχε σαν αποτέλεσμα, να καεί έκταση μισού περίπου στρέμματος.

Ο άνδρας συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

Αξίζει ωστόσο, να σημειωθεί, ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως 15 Ιουλίου 2026, οι Αρχές:

– επέβαλλαν 569 διοικητικά πρόστιμα, ύψους 771.204,44 ευρώ, ενώ

– έχουν πραγματοποιηθεί 193 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων οι 177, είναι από αμέλεια και οι 16 από πρόθεση.