Στα 7 τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου

7 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, από την αρχή της χρονιάς σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Τα έξι από τα επτά κρούσματα , παρουσίασαν συμπτώματα μηνιγγίτιδας και εγκεφαλίτιδας ενώ υπήρξαν και περιστατικά με παράλυση. Οι τρεις νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με τους δύο από αυτούς να είναι εκτός ΜΕΘ και ένας σε Μονάδα αυξημένης Φροντίδας. Υπολογίζεται πως η μέση ηλικία ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό είναι τα 68 έτη.

Τα «πρωτεία» με τα περισσότερα κρούσματα του ιού τα έχει η Αττική μετρώντας 5 ενώ ένα κρούσμα έχει εντοπιστεί στη Θεσσαλία.

Ο ΕΟΔΥ εφιστά την προσοχή στους δήμους και τους πολίτες συμβουλεύοντας τους να βρίσκονται σε εγρήγορση. Τον Μάρτιο του 2024 δημοσιεύτηκε το «Σχέδιο Δράσης για τη λοίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου” με στόχο την μείωση του κινδύνου μετάδοσης. Παράλληλα πραγματοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης ο οργανισμός, έχει αποστείλει για την φετινή χρονιά ενημερωτική επιστολή στις Μονάδες Υγείας και τους Ιατρικούς Συλλόγους αναφορικά με την επιτήρηση της λοίμωξης που προκαλεί ο ιός.

Το ίδιο ισχύει και για τις εκάστοτε τοπικές αρχές οι οποίες ενημερώνονται τακτικά, ενώ στη διάθεση της ιατρικής κοινότητας και όχι μόνο βρίσκονται οι εβδομαδιαίες επιδημιολογικές εκθέσεις με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τα κρούσματα και την εξέλιξη της μετάδοσης του ιού στη χώρα.

Στις δράσεις συμμετέχει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων το οποίο επικεντρώνει τη προσοχή του στη μετάδοση του ιού και στα πτηνά τα οποία επίσης κινδυνεύουν.

Οι τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των κουνουπιών παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης, όπως η τοποθέτηση παγίδων κουνουπιών και η παρακολούθηση των έργων καταπολέμησης που γίνονται σε κάθε περιφέρεια.