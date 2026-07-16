Τροχαίο με το καλημέρα στην Κρήτη
Το όχημα κινούνταν στον Βόρειο Οδικό άξονα της Κρήτης.
Στο ύψος των Καλυβίων Χανίων το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Οι 3 επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το όχημα ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους στο νοσοκομείο Χανίων.
Την έρευνα για το ατύχημα ανέλαβε η τροχαία ΒΟΑΚ.
Πηγή Βίντεο: Flashnews.gr
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