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Τροχαίο με το καλημέρα στην Κρήτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/07/2026 12:26

Το όχημα κινούνταν στον Βόρειο Οδικό άξονα της Κρήτης.
Στο ύψος των Καλυβίων Χανίων το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Οι 3 επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το όχημα ωστόσο,  κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους στο νοσοκομείο Χανίων.
Την έρευνα για το ατύχημα ανέλαβε η τροχαία ΒΟΑΚ.

Πηγή Βίντεο: Flashnews.gr

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