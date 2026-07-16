Ρόδος: Δυο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς στη Ρόδο, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, δυο άτομα, ένας 25χρονος ημεδαπός και ένας 40χρονος αλλοδαπός, όπου σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά, μετά από έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά, δυο κιλά και 265,8 γραμμάρια, ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και μια ζυγαριά ακριβείας.

Όπως διακριβώθηκε, ο μεν 40χρονος, απέκρυπτε ποσότητες κάνναβης στο σπίτι του, ο δε 25χρονος, προέβαινε στη διακίνησή της, χρησιμοποιώντας ΙΧ αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί, κατάσχεσαν, τόσο τα ναρκωτικά, το αυτοκίνητο, αλλά και όλα τα πειστήρια.

Οι κατηγορούμενοι, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.