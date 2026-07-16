«Εξοικονομώ»: Λήγει η προθεσμία για τις επιδοτήσεις – Τι πρέπει να κάνουν άμεσα οι δικαιούχοι

Σε φάση ολοκλήρωσης μπαίνει ένας μεγάλος αριθμός έργων του προγράμματος «Εξοικονομώ», με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να καλεί τους δικαιούχους να κινηθούν άμεσα, καθώς η προθεσμία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκπνέει την Παρασκευή 17 Ιουλίου.

Η ημερομηνία θεωρείται καταληκτική και αφορά όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα και βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης των παρεμβάσεων. Όσοι δεν ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες ενέργειες κινδυνεύουν με καθυστερήσεις στην εκταμίευση ή ακόμη και με απώλεια της επιδότησης, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι ενεργειακές εργασίες, έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα παραστατικά και το δεύτερο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), ενώ απαιτείται και η έγκαιρη υποβολή όλων των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.

Το «Εξοικονομώ» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ενεργειακής αναβάθμισης του οικιστικού αποθέματος της χώρας, καθώς χρηματοδοτεί παρεμβάσεις όπως η θερμομόνωση, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και άλλες εργασίες που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος θέρμανσης και ψύξης των κατοικιών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν στους δικαιούχους να μην αφήσουν τις διαδικασίες για την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα από ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική υποβολή. Η έγκαιρη ολοκλήρωση του φακέλου αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή καταβολή της επιδότησης και την επιτυχή ολοκλήρωση της συμμετοχής στο πρόγραμμα.