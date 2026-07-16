Στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο της ΔΑΕΕ λόγω της αυξημένης εκδήλωσης πυρκαγιών

Ενισχύονται οι ανακριτικές υπηρεσίες και οι έλεγχοι σε περιοχές όπου καταγράφονται συχνές ενάρξεις αγροτοδασικών πυρκαγιών.

Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενισχύσει το έργο των τοπικών ανακριτικών αρχών μετά την αυξημένη δραστηριότητα αγροτοδασικών πυρκαγιών που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή.

Το κλιμάκιο, το οποίο αποτελείται από έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., θα συμβάλει στην πρόληψη και τη διερεύνηση περιστατικών εμπρησμού, καθώς και στη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων που μπορεί να οδηγήσουν στον εντοπισμό των υπευθύνων.

Παράλληλα, προβλέπεται η εντατικοποίηση των ελέγχων σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε δραστηριότητες και εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή να οδηγήσουν σε εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.