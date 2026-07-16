Έχασε σε τροχαίο γονείς και αδελφή στη Χαλκιδική

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στην Θεσσαλονίκη, ένα επτάχρονο κορίτσι, που τραυματίστηκε σοβαρά, σε πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα, να χάσουν τη ζωή τους, οι γονείς της και η μικρότερη της αδελφή.

Το τραγικό δυστύχημα, συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (15/7/2026), στην επαρχιακή οδό Μουδανίων- Σιθωνίας, κοντά στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.

Να σημειωθεί, ότι η 7χρονη, είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας που επέζησε από τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΧ επιβατικό, με την τετραμελή οικογένεια, οδηγούσε ο 35χρονος πατέρας, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε μετωπικά, με βυτιοφόρο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, έχασαν τη ζωή τους, ο 35χρονος οδηγός, η 28χρονη σύζυγός του, και το έξι μηνών κοριτσάκι τους.

Ο 35χρονος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.

Η 7χρονη, μοναδική επιζήσασα του τροχαίου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Ο οδηγός του βυτιοφόρου, είναι καλά στην υγεία του, και πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία πρωτοδικών Πολυγύρου.

Η Ελληνική Αστυνομία, εξέδωσε ανακοίνωση για το πολύνεκρο δυστύχημα, όπου αναφέρει:

«Χθες (15 Ιουλίου 2026) και ώρα 18.20 περίπου, στο 28,6 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 35χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε μετωπικά με Δ.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε 44χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου οδηγού, μίας 28χρονης αλλοδαπής και ενός βρέφους, καθώς και τον τραυματισμό ενός ανήλικου παιδιού, που επέβαιναν στο πρώτο όχημα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου».