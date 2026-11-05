Βίντεο:Πως εκβίαζε και απειλούσε η συμμορία τους καταστηματάρχες

Την δράση της εγκληματικής οργάνωσης που με διευθυντήριο τις φυλακές εκβίαζε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ρίχνοντας χειροβομβίδες δείχνουν τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα.

Τα μέλη της οργάνωσης επέλεγαν να επιτεθούν μετά από εντολές που είχαν λάβει από τον έγκλειστο αρχηγό, έναν σκληρό Αλβανό ποινικό, ενώ από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάστηκαν δυο περιπτώσεις εκρήξεων με ρίψη χειροβομβίδων σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και περίπτωση απόπειρας ανθρωποκτονίας και απόπειρας έκρηξης με ρίψη χειροβομβίδας σε κατάστημα που βρισκόταν σε λειτουργία.

Η επιχείρηση της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος

Η επιχείρηση των αστυνομικών ξεκίνησε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας δύο Έλληνες και τρεις αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 19, 17, 19, 18 και 20 ετών, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό και τα οποία είναι ήδη έγκλειστα σε φυλακές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση σε συνδυασμό με απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκρήξεις τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εκβίαση τετελεσμένη και σε απόπειρα καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.