Θεσσαλονίκη: Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στην Θεσσαλονίκη, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ΙΧ.

Το σχολικό συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αυτοκίνητο στην οδό Πλαστήρα στην Ευκαρπία.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε ελαφρά και σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε με ελαφριά κάκωση στο κεφάλι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Δεν έχει γίνει αναφορά για κάποιον τραυματία στο σχολικό λεωφορείο.