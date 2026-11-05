Η Ευρυδίκη εύχεται χρόνια πολλά στον γιο της

Χρόνια πολλά στον γιο της είπε, με μία γλυκιά, ανάρτηση στο Instagram η γνωστή τραγουδίστρια Ευρυδίκη.

Η τραγουδίστρια έκανε μία πολύ συγκινητική και εξομολογητική ανάρτηση, για τον γιο της με τον Γιώργο Θεοφάνους, μοιράζοντας φωτογραφίες από το παρελθόν.

Μεταξύ άλλων χαρακτήρισε την γέννηση του γιου της Άγγελου την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της.

Αναλυτικότερα η λεζάντα της ανάρτησης:

«Σε ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου για να με κάνεις καλύτερο άνθρωπο. 30 χρόνια σήμερα από την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Ή μάλλον από τη στιγμή που ένιωσα τι σημαίνει αληθινή ευτυχία. Χρόνια σου πολλά, ζωή μου. Σ’ αγαπώ».