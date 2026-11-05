Επιτέθηκαν σε 16χρονο και του άρπαξαν κινητό, χρήματα και κλειδιά – Συνελήφθησαν 6 ανήλικοι

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη έξι ανηλίκων, ηλικίας 12 έως 16 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για βίαιη επίθεση εις βάρος ενός 16χρονου με σκοπό τη ληστεία, στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη.

Η επίθεση έλαβε χώρα το απόγευμα της περασμένης Τρίτης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, η ομάδα των έξι νεαρών (αποτελούμενη από τέσσερις αλλοδαπούς και δύο ημεδαπούς) χρησιμοποίησε βία για να αποσπάσει από το θύμα το κινητό του τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά του.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ένας ιδιοκτήτης καταστήματος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι αγόρασε το κλεμμένο κινητό από δύο μέλη της ανήλικης ομάδας που έσπευσαν να το πουλήσουν. Η συσκευή εντοπίστηκε τελικά από τους αστυνομικούς και αποδόθηκε πίσω στον 16χρονο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας, η Αστυνομία εξιχνίασε ακόμη μία υπόθεση βίας μεταξύ ανηλίκων. Πρόκειται για επίθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο με θύμα έναν 17χρονο. Για το συγκεκριμένο περιστατικό ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τρεις συνομήλικοί του, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.