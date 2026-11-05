Τροχαίο στην εθνική οδό Βόλου-Λάρισας: Εγκλωβισμένος οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, το πρωί στον κόμβο του Σέσκλου, στην εθνική οδό Βόλου – Λάρισας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτιλύχθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με τον οδηγό ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου έχει εγκλωβιστεί στο όχημά του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: thenewspaper.gr

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ενδεχόμενη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: thenewspaper.gr

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της Τροχαίας, για να διαχειριστούν την κυκλοφορία, αλλά και να εξετάσουν τις συνθήκες όπου σημειώθηκε το ατύχημα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: thenewspaper.gr

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται ενώ προς το παρόν είναι άγνωστη η κατάσταση του οδηγού.

Πηγή: thenewspaper.gr