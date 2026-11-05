Κίνηση στους δρόμους: “Κατακόκκινος” ο Κηφισός

Μποτιλιάρισμα σε βασικούς δρόμους της Αττικής σήμερα το πρωί με την κυκλοφοριακή συμφώρηση να έχει ξεκινήσει σε Κηφισό και Κηφισίας.

Για κίνηση για γερά νεύρα θα πρέπει να προετοιμαστούν οι οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό. Η κίνηση καταγράφεται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τα οχήματα να σχηματίζουν ατελείωτες ουρές.

Αυξημένη η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια είναι και η κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας, αλλά και στην κάθοδο της Μεσογείων.

Επίησης, καταγράφεται μποτιλιάρισμα και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλοίσβου.

Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό.

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