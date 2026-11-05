Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και κρύο

Βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα.

Νεφώσεις θα επικρατήσουν στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά, σε υψόμετρο πάνω από τα 1.800 μέτρα.

Ειδικότερα, βροχές κατά τόπους και κατά περιόδους προβλέπονται στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Ασθενέστερα φαινόμενα είναι πιθανό να εκδηλωθούν στις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Παράλληλα, τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, όπου θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή υποχώρηση. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 1 έως 9-11 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 4 έως 12-14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο θα φτάσει τους 18 βαθμούς και στη Θεσσαλία τους 15-16.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17-18 βαθμούς, ενώ στα νότια θα φτάσει τοπικά τους 19-20. Στα Επτάνησα θα αγγίξει τους 18-20 βαθμούς, στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου τους 15-17 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές, καθώς και στην Κρήτη, τους 19-20 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα στραφούν σε βόρειους και θα φτάσουν τα 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 3-5 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσουν νεφώσεις, με αυξημένη πιθανότητα ασθενών βροχών έως το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, έντασης 4-5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και νοτιοανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ασθενείς βροχές κατά τόπους και κατά περιόδους. Ομίχλες θα σχηματιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου.