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Βίντεο ντοκουμέντο από τις εκρήξεις στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/07/2026 12:28

Σε βίντεο αποτυπώνεται η θανατηφόρα επίθεση σε αυτοκίνητα τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Από την μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της, η οποία τελικά πέθανε στο νοσοκομείο. Επίσης τραυματίστηκε η Αφροδίτη Νέστορα, ο πατέρας της και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

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