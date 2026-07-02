Βίντεο ντοκουμέντο από τις εκρήξεις στη Θεσσαλονίκη

Σε βίντεο αποτυπώνεται η θανατηφόρα επίθεση σε αυτοκίνητα τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Από την μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της, η οποία τελικά πέθανε στο νοσοκομείο. Επίσης τραυματίστηκε η Αφροδίτη Νέστορα, ο πατέρας της και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.