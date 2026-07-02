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58χρονος επιτέθηκε σε ανήλικο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/07/2026 12:45
58χρονος επιτέθηκε σε ανήλικο
INTIME

Ένα σοβαρό περιστατικό εκτυλίχτηκε σε χωριό του Ηρακλείου όταν 58χρονος επιτέθηκε σε 8χρονο μπροστά στα μάτια του 11χρονου αδελφού του, το μεσημέρι της Δευτέρας .
Ο 58χρονος συνελήφθη έπειτα από την καταγγελία της μητέρας των δύο παιδιών
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 58χρονος που είναι εκμισθωτής του σπιτιού στο οποίο μένει η οικογένεια, μπήκε στο σπίτι ενώ η μητέρα απουσίαζε και επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της.
Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση. Ο κατηγορούμενος πρόκειται να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.

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