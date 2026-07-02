58χρονος επιτέθηκε σε ανήλικο

Ένα σοβαρό περιστατικό εκτυλίχτηκε σε χωριό του Ηρακλείου όταν 58χρονος επιτέθηκε σε 8χρονο μπροστά στα μάτια του 11χρονου αδελφού του, το μεσημέρι της Δευτέρας .

Ο 58χρονος συνελήφθη έπειτα από την καταγγελία της μητέρας των δύο παιδιών

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 58χρονος που είναι εκμισθωτής του σπιτιού στο οποίο μένει η οικογένεια, μπήκε στο σπίτι ενώ η μητέρα απουσίαζε και επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση. Ο κατηγορούμενος πρόκειται να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.