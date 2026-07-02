Αττική: Ένας νεκρός σχεδόν κάθε τρεις ημέρες

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Ιούνιο – Κατά μέσο όρο 22 τραυματίες κάθε ημέρα σε τροχαία

Τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής αποτυπώνουν τη σκληρή πραγματικότητα στους δρόμους του λεκανοπεδίου κατά τον μήνα Ιούνιο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα έχασαν τη ζωή τους συνολικά 12 άνθρωποι, ενώ ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν 560 τροχαία ατυχήματα, στα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά 660 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, 22 οδηγοί, και συνεπιβάτες τραυματίζονταν καθημερινά στους δρόμους της Αττικής.

Όπως επισημαίνει η Αστυνομία, οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης των τροχαίων ήταν η παραβίαση της προτεραιότητας και των ρυθμιστικών πινακίδων (STOP), η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων, καθώς και η επικίνδυνη οδήγηση.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής βεβαίωσαν συνολικά 36.803 παραβάσεις κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Από αυτές, οι 1.103 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οι 1.038 υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, οι 286 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και οι 2.797 τη μη χρήση προστατευτικού κράνους.