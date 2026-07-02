Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 30χρονου που κατηγορείται για απάτες σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 30χρονου αλλοδαπού που διέπραττε απάτες σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και στη Βουλγαρία, η δράση του οποίου διακριβώθηκε την 15-6-2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.
Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απάτης από κοινού κατ΄ εξακολούθηση με το ληφθέν όφελος και την επελθούσα ζημία να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.
Πρόκειται για τον συλληφθέντα:
(επ) MINDEV (ον) Silvestar του Georgien και της Anna Luciano, γεννηθείς την 12-4-1996 στη Βουλγαρία.
“Παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 και 210-4173874 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας”.
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