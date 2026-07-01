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Εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ: Πέντε τραυματίες – Μια γυναίκα στη ΜΕΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/07/2026 14:57

Συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας είχαμε στη Θεσσαλονίκη, με πέντε τραυματίες.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός τραυματισμένου ενοίκου πολυκατοικίας στον APLHA.

Όλες τις τελευταίες πληροφορίες για το περιστατικό αλλά και για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών θα μας μεταφέρει η Αφροδίτη Σπηλιώτη

Στις έρευνες συμμετέχει και κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής. Ο Πέτρος Καρσιώτης έχει τις πληροφορίες

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