Αντάμωμα Σαρακατσαναίων: Παράδοση που δεν ξεθωριάζει

Εικόνες από το παρελθόν αναβίωσαν στα Περτουλιώτικα Λιβάδια, στη Νότια Πίνδο, κατά τη διάρκεια του 44ου Πανελλήνιου Ανταμώματος των Σαρακατσαναίων. Μια γιορτή μνήμης, παράδοσης και ενότητας μέσα από την οποία διατηρείται και προβάλλεται η Σαρακατσάνικη Πολιτιστική κληρονομιά.

Το φετινό αντάμωμα ήταν αφιερωμένο στα 200 χρόνια από τον θάνατο του Σαρακατσάνου Οπλαρχηγού Γρηγόρη Λιακατά και στην έξοδο του Μεσολογγίου.

Ο Γρηγόρης Λιακατάς πέρα από γενναίος πολεμιστής, υπήρξε σύμβολο αυταπάρνησης, φιλοπατρίας και αφοσίωσης στην ελευθερία.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την είσοδο του Καραβανιού και των χορευτικών τμημάτων των συλλόγων.

Όσοι παραβρέθηκαν στο Αντάμωμα, είχαν την ευκαιρία να δουν, μεταξύ άλλων, παραδοσιακά σαρακατσάνικα παιχνίδια και παραδοσιακούς χορούς από τα μέλη των χορευτικών τμημάτων, τον χορό των Γερόντων και φυσικά τον Τρανό χορό στον οποίο συμμετείχαν και οι θεατές.

Μέσα από το αντάμωμα, οι νέοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πραγματική ιστορία των Σαρακατσαναίων και να διασωθούν έτσι μνήμες που κινδυνεύουν να χαθούν.