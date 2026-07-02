Αττική: Τρεις συλλήψεις για 3,2 κιλά κοκαΐνης

Στη σύλληψη τριών ατόμων, ηλικίας 36, 30 και 28 ετών, για κατοχή μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης προχώρησαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 36χρονος και ο 30χρονος εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο. Μόλις ο 30χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, βγήκε από το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας.

Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν πεζή και, κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του, φέρεται να απώθησε βίαια έναν από αυτούς, σπρώχνοντάς τον προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Στην κατοχή του βρέθηκαν τρεις συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 3.290 γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητα που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, κατείχε για λογαριασμό και των άλλων δύο συλληφθέντων με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της.

Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για κατοχή κοκαΐνης με σκοπό τη διακίνησή της, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις που αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, απειλές, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Σε δύο από αυτούς είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.