Πιερία: Με τη μέθοδο του «λογιστή» εξαπάτησε ηλικιωμένη

Εξιχνιάστηκε μια υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, με την μέθοδο του «λογιστή», που σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο στην Πιερία.

Πιο αναλυτικά: γυναίκα συνεργός τους, προσποιούμενη την υπάλληλο λογιστηρίου, τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, και της είπε, ότι πρέπει να καταγραφούν τα κοσμήματα και τα χρήματα, που έχει στο σπίτι της, προκειμένου, να μην της επιβληθεί πρόστιμο.

Έτσι, κατάφεραν να της αποσπάσουν πενήντα χρυσές λίρες,, κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ και 750 ευρώ.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η έρευνα των αστυνομικών, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων της συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

– Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

– Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

– Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτης του λογιστή».

– Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.

– Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

– Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζεται: Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».