Βαριές κατηγορίες στους τρεις συλληφθέντες για την φονική έκρηξη στην Πλάκα

Βαρύτατες ποινικές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, ενώ, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισε η Πυροσβεστική, φέρονται να προκάλεσαν την έκρηξη στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν σωλήνες χαλκού από το κτίριο.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να μεταχθούν μετά το μεσημέρι στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης και στη συνέχεια να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα και συγκεκριμένα:

– Εμπρησμό από πρόθεση και κατά συναυτουργία, από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο και επήλθε ο θάνατος άλλων.

– Έκρηξη από πρόθεση και κατά συναυτουργία, με αποτέλεσμα να προκληθεί κίνδυνος για ανθρώπους και να επέλθει θάνατος.

– Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

– Επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.