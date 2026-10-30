Άγρια επίθεση σε 14χρονο στον Πύργο – Πέντε συλλήψεις

Άγρια επίθεση από δύο συνομήλικούς του δέχθηκε ένας 14χρονος σε πλατεία του Πύργου, στην Ηλεία, προχθές το μεσημέρι.

Οι δύο ανήλικοι φέρονται να τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές, ενώ ένας από αυτούς χρησιμοποίησε γκλοπ και τον χτύπησε στο κεφάλι. Στη συνέχεια, του πήραν το κινητό τηλέφωνο και διέφυγαν με αυτοκίνητο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο 14χρονοι επιτέθηκαν στο θύμα ενώ εκείνο βρισκόταν στην πλατεία.

Το κινητό τηλέφωνο του 14χρονου έπεσε στο έδαφος κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο ανήλικοι φέρονται να το άρπαξαν και να απομακρύνθηκαν από το σημείο με αυτοκίνητο που ανήκει σε ενήλικη γυναίκα. Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, η γυναίκα βρισκόταν επίσης στο σημείο την ώρα της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού συνέλαβαν χθες τους δύο 14χρονους και την ενήλικη γυναίκα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη, κλοπή, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση και απειλή.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν και οι μητέρες των δύο ανηλίκων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Έτσι, οι συλλήψεις για το περιστατικό έφτασαν συνολικά τις πέντε.

Οι δύο ανήλικοι και η ενήλικη συγκατηγορούμενή τους αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Για τον τραυματισμένο 14χρονο έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.