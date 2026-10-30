Φούρνοι Ικαρίας: Χωρίς μόνιμο παιδίατρο και με σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς
Ένα σοβαρό ζήτημα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στους Φούρνους Ικαρίας, καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς. Ενώ παράλληλα δεν υπάρχει μόνιμος παιδίατρος.
Η Ειρήνη Καμίτση, νοσηλεύτρια και μητέρα τεσσάρων παιδιών που μένει με την οικογένεια της στους Φούρνους, μιλάει στην εκπομπή Super Κατερίνα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι.
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