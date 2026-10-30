Υπόθεση αλυσίδας φούρνων: Στην φυλακή ο πρώην συνδικαλιστής και ο ιδιοκτήτης

Το κατώφλι των φυλακών θα περάσουν οι πρώτοι που απολογήθηκαν ενώπιων ανακριτή, για την υπόθεση της απάτης της αλυσίδας φούρνων.

Συγκεκριμένα μετά από την πολύωρη ανακριτική διαδικασία, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, προφυλακιστές κρίθηκε ο πρώην συνδικαλιστής και εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Ακόμη θα τον ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων, ο οποίος φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Τον δρόμο για την φυλακή θα πάρει και κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται να παρείχε προστασία στον ιδιοκτήτη.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εεγυοδοσία 20.000 ευρώ, αφέθηκε ο γιος του ιδιοκτήτη, ο οποίος ισχυρίστηκε στις αρχές ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, οι οποίοι βρέθηκαν ενώπιων της ανακρίτριας, αφέθηκαν ελέυθεροι με ή χωρίς όρους και υποχρέωση εγγυοδοσίας.

Σήμερα το κατώφλι του ανακριτή θα περάσουν οι υπόλοιποι 29 κατηγορούμενοι. Ανάμεσά τους, ένας άνδρας φερόμενος ως συνεργάτης του ιδιοκτήτη στην Ρόδο και ένας αρχιλογιστής.