Πεζή καταδίωξη για τη σύλληψη 26χρονου φυγόποινου

Στη σύλληψη ενός 26χρονου φυγόποινου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από πεζή καταδίωξη που σημειώθηκε όταν ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 26χρονος καταζητούνταν καθώς εκκρεμούσε εις βάρος του δικαστική απόφαση που τον καταδίκαζε σε 5 χρόνια κάθειρξη και χρηματικό πρόστιμο για το αδίκημα της ληστείας, καθώς και σχετικό βούλευμα για την έκτιση του υπόλοιπου της ποινής του.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εξακρίβωσης στοιχείων, ο συλληφθείς προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, δηλώνοντας ψεύτικα στοιχεία και επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητα συγγενικού του προσώπου.