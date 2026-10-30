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Πεζή καταδίωξη για τη σύλληψη 26χρονου φυγόποινου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/10/2026 10:52
Πεζή καταδίωξη για τη σύλληψη 26χρονου φυγόποινου
INTIME

Στη σύλληψη ενός 26χρονου φυγόποινου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από πεζή καταδίωξη που σημειώθηκε όταν ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 26χρονος καταζητούνταν καθώς εκκρεμούσε εις βάρος του δικαστική απόφαση που τον καταδίκαζε σε 5 χρόνια κάθειρξη και χρηματικό πρόστιμο για το αδίκημα της ληστείας, καθώς και σχετικό βούλευμα για την έκτιση του υπόλοιπου της ποινής του.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εξακρίβωσης στοιχείων, ο συλληφθείς προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, δηλώνοντας ψεύτικα στοιχεία και επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητα συγγενικού του προσώπου.

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