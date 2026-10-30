ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 10 Νοεμβρίου για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Παράταση έως και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 δίνεται στην προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, εισάγονται διευκολύνσεις για τη δήλωση των αγροτεμαχίων, ενώ απλοποιείται η διαδικασία σε περιπτώσεις αποκλίσεων μεταξύ των στοιχείων του Ε9 και του Κτηματολογίου.

Η νέα ημερομηνία αποτελεί το απώτατο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς στόχος είναι να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή της προκαταβολής των αγροτικών ενισχύσεων στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπονται δύο σημαντικές αλλαγές: η δυνατότητα δήλωσης συγκεκριμένων ακινήτων αποκλειστικά με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), χωρίς υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), καθώς και η αυτόματη διόρθωση διαφορών στις εκτάσεις που καταγράφονται στο Ε9 και στο Κτηματολόγιο.

Δήλωση αγροτεμαχίων μόνο με ΑΤΑΚ

Μία από τις βασικότερες παρεμβάσεις αφορά ακίνητα επιφάνειας έως 10 στρεμμάτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν τα ακίνητά τους χρησιμοποιώντας μόνο τον ΑΤΑΚ, χωρίς να είναι απαραίτητη η καταχώριση του ΚΑΕΚ. Η ρύθμιση αφορά τόσο ιδιόκτητες όσο και μισθωμένες εκτάσεις και αποσκοπεί στη διευκόλυνση των αγροτών κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεών τους.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι το όριο των 10 στρεμμάτων υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια του ακινήτου, όπως αυτή εμφανίζεται στην Περιουσιακή Κατάσταση του έτους 2027, και όχι με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας του κάθε παραγωγού.

Επομένως, εάν ένας αγρότης διαθέτει μερίδιο σε ακίνητο συνολικής έκτασης άνω των 10 στρεμμάτων, δεν μπορεί να υπαχθεί στην εξαίρεση, ακόμη και αν η έκταση που του αναλογεί είναι μικρότερη.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για αγροτεμάχια που αποτελούνται από περισσότερα επιμέρους ακίνητα, ορισμένα από τα οποία δηλώνονται με ΚΑΕΚ και άλλα με ΑΤΑΚ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα απαιτείται ξεχωριστή ψηφιοποίηση των εκτάσεων, ώστε να διενεργούνται ορθά οι έλεγχοι νόμιμης κατοχής.

Ενδεικτικά, σε αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 45 στρεμμάτων, το οποίο αποτελείται από πέντε διαφορετικά ακίνητα, μπορεί να γίνει ξεχωριστή ψηφιοποίηση για τα 30 στρέμματα με τους αντίστοιχους ΚΑΕΚ και δεύτερη για τα υπόλοιπα 15 στρέμματα με ΑΤΑΚ, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα κάθε κατηγορίας είναι συνεχόμενα.

Για την έκταση που δηλώνεται με ΚΑΕΚ θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος έλεγχος επικάλυψης του 55%.

Η σχετική δυνατότητα αναμένεται να ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής της ΕΑΕ έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026.

Αυτόματη διόρθωση αποκλίσεων μεταξύ Ε9 και Κτηματολογίου

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τις περιπτώσεις ιδιόκτητων και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, όταν η έκταση που αναγράφεται στο Ε9 είναι μικρότερη από εκείνη που προκύπτει από τα στοιχεία του Κτηματολογίου.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η ΑΑΔΕ θα προχωρά σε αυτόματη διόρθωση των στοιχείων της Περιουσιακής Κατάστασης, χωρίς να απαιτείται από τους παραγωγούς η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη αναντιστοιχία δεν θα αποτελεί πλέον εμπόδιο για την οριστικοποίηση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 2026, επιτρέποντας στους αγρότες να ολοκληρώσουν κανονικά την υποβολή τους.

Η προσαρμογή των στοιχείων του Ε9 θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2027, με βάση την έκταση που προκύπτει από τον αντίστοιχο ΚΑΕΚ.

Η ρύθμιση αφορά ακίνητα που εξακολουθούν να εμφανίζονται στην Περιουσιακή Κατάσταση του παραγωγού μετά τις 31 Μαΐου 2026, χωρίς να έχουν διαγραφεί, για παράδειγμα λόγω μεταβίβασης. Επιπλέον, προϋπόθεση είναι να μην έχει υποβληθεί στο μεταξύ τροποποιητική δήλωση Ε9 από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο, στις περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο, η έκταση που ψηφιοποιείται για ένα αγροτεμάχιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό εμβαδόν των δηλωμένων ΚΑΕΚ.

Έκκληση της ΑΑΔΕ για άμεση υποβολή των αιτήσεων

Η ΑΑΔΕ καλεί τους παραγωγούς που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της ΕΑΕ ή δεν έχουν εξουσιοδοτήσει κάποιον φορέα για την ολοκλήρωσή της να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Η εξουσιοδότηση προς τους φορείς υποβολής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, στην ενότητα «Μητρώο & Επικοινωνία» και συγκεκριμένα στην επιλογή «Εξουσιοδοτήσεις».

Για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες, η ΑΑΔΕ προβλέπει επίσης την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων υπενθύμισης.

Τέλος, τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) καλούνται να δώσουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των παραγωγών που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την υποβολή της αίτησής τους ή δεν έχουν προχωρήσει στην απαραίτητη εξουσιοδότηση.