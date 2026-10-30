Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από δύο άνδρες

Επίθεση από δύο αγνώστους δέχθηκε ένας 16χρονος σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης, το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου.

Οι δύο άνδρες φέρονται να τον χτύπησαν κοντά στο γήπεδο της περιοχής, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος βρισκόταν κοντά στο γήπεδο του χωριού, όταν εμφανίστηκαν δύο άνδρες που δεν γνώριζε. Οι ίδιοι φέρονται να αντιμετώπιζαν πρόβλημα με το αυτοκίνητό τους, πιθανότατα λόγω μηχανικής βλάβης.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, οι δύο άγνωστοι φέρονται να επιτέθηκαν στον 16χρονο και να τον ξυλοκόπησαν. Δεν έχει διευκρινιστεί τι προηγήθηκε ούτε τι οδήγησε τους δύο άνδρες στην επίθεση σε βάρος του ανηλίκου.

Η καταγγελία της μητέρας και η έρευνα της Αστυνομίας

Την υπόθεση κατήγγειλε στις Αρχές η μητέρα του 16χρονου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της επίθεσης.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο χωριό του Ηρακλείου και αναζήτησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Στόχος είναι να εντοπιστούν εικόνες που ενδέχεται να έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δύο αγνώστων πριν και μετά τον ξυλοδαρμό.

Οι Αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.